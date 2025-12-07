Reconoce CEA adeudo por la tratadora Tenorio

Hasta el tercer trimestre de este 2025, la Comisión Estatal del Agua (CEA) reconocía un adeudo de casi 300 millones de pesos con la empresa Aguas de Reúso El Tenorio SA de CV (Artesa), operadora de la planta tratadora de ese nombre. Tanto la empresa como la dependencia estatal están recurriendo a instancias legales para recuperar adeudos mutuos.

El contrato de operación de la tratadora del Tanque Tenorio fue firmado en 2002 y concluía en febrero de 2024.

En ese entonces la Artesa y la CEA reconocieron la terminación del contrato, aunque ambas instancias señalaron que la contraparte adeudaba ciertas cantidades al final del acuerdo.

La empresa señalaba como concepto tarifas de operación pendientes y la comisión argumentaba que se registraron cobros indebidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La controversia resurgió cuando en noviembre, la CEA reveló que existía un proceso de rescisión de dicho contrato y que a la par, buscaría que la empresa resarciera esas cantidades.

Por su parte, la compañía dijo que no estaba notificada del proceso y que el adeudo, que la compañía calculó en 320 millones de pesos, está en proceso de arbitraje para cobrarlos.

Por lo que respecta a la CEA, en sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre de este año señalan que a marzo 2025 el adeudo de las tarifas del 2022, 2023 y 2024 a Aguas de Reuso del Tenorio ascendía a 279.5 millones de pesos.

En ese mismo documento, a la Comisiòn Estatal del Agua explica que el contrato firmado con Artesa tenía 20 años de vigencia, por un monto inicial de 653.4 millones de pesos.

El objetivo del acuerdo era operar la planta de tratamiento de aguas residuales del Tanque Tenorio y derivado de este contrato se acordó el pago de las tarifas T1, T2 y T3.