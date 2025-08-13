Reconoce diputada escaso trabajo legislativo en favor de infancias

"Nos hace falta mucho trabajo legislativo y una mejor atención a la infancia", señaló Gabriela López Torres, diputada y vicepresidenta de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes del Congreso del Estado, ante la situación que enfrenta San Luis Potosí en materia de abuso y violencia sexual contra menores.

Recientemente la organización Lúminas A.C dio a conocer que en la entidad existen 549 carpetas de investigación por estos delitos, de las cuales solo dos han sido judicializadas y una carpeta cuenta con sentencia condenatoria.

Ante ello, López Torres explicó que se requiere avanzar en reformas tanto a nivel local como federal, desde el Código Nacional de Procedimientos Penales hasta otros instrumentos legales relacionados con la niñez.

La diputada también resaltó deficiencias en el Sistema DIF estatal, cuya función de velar por los núcleos familiares, según datos presentados por Lúminas, no se estaría cumpliendo adecuadamente. Además, apuntó que la judicialización de estos casos se ve obstaculizada por criterios obsoletos, pues "los niños cuando sufren una agresión no dan datos exactos a ministerios públicos, incluso a jueces, lo que provoca una revictimización", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para enfrentar esta problemática, propuso capacitaciones especializadas para ministerios públicos y jueces, junto con la implementación de protocolos con enfoque de infancia y la creación de áreas especializadas para la atención de estos casos.

En relación con el desempeño de los DIF municipales, principalmente en Soledad y San Luis Potosí, López Torres reconoció que no ha tenido acercamiento directo con estos organismos, pero consideró necesario ampliar las labores hacia un enfoque más humano y social, más allá de la entrega de apoyos como desayunos.

"Ver de qué forma podemos abonar y que el DIF municipal pues no nada más es entregar desayunos, si es que lo hacen o atender desde políticas públicas, sino también desde el enfoque humano, desde el enfoque social y pues bueno, creo que desde el Congreso eso nos hace falta hacer"añadió.

Finalmente, la diputada reflexionó sobre las causas sociales que podrían estar detrás de la violencia contra menores y destacó la importancia de fortalecer los valores en la sociedad. "Nos hace falta ejercer las maternidades y paternidades desde la responsabilidad y la conciencia, incluso en la toma de decisiones sobre tener hijos o no", puntualizó.