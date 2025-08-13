logo pulso
Inauguran el Pabellón Artesanal en la Fenapo

Promoverá la riqueza cultural y talento de artesanos potosinos: RG

Por Redacción

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Inauguran el Pabellón Artesanal en la Fenapo

Este martes el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona inauguró el Pabellón Artesanal en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, un espacio dedicado a promover y preservar sin límites la riqueza cultural y el talento de las y los artesanos potosinos.

Durante el recorrido, el gobernador visitó diversos stands representativos de las cuatro regiones de San Luis Potosí, destacando la creatividad y tradición en cada pieza. Dijo que este espacio es una oportunidad de desarrollarse económicamente a la vez que difunden la cultura, las tradiciones y el folclor de los pueblos originarios establecidos en la entidad potosina.

Entre los expositores estuvieron presentes artesanos tének de bordado, productores de rebozos de Santa María del Río, artesanos de talabartería y de barro de Villa de la Paz, entre otros.

“El talento de nuestras artesanas y artesanos es motivo de orgullo, por eso generamos nuevas oportunidades económicas para nuestras comunidades”, expresó el gobernador Ricardo Gallardo.

El Pabellón Artesanal permanecerá abierto durante toda la feria, por lo que se invita a visitantes a conocer y adquirir piezas únicas de la cultura potosina.

