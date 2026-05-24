Reconoce Interapas deficiencias en la Zona Metropolitana

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Con base en los indicadores del primer trimestre de 2026, el organismo operador Interapas reconoció deficiencias en el suministro de agua potable y en la infraestructura hidráulica y sanitaria en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos.

De acuerdo con el reporte, entre enero y marzo de este año el volumen de agua producida fue de 27 millones 25 mil 188.32 metros cúbicos, cifra menor al registrado durante 2025.

En cuanto a la captación de agua pluvial, el organismo registró un avance de 73.63 por ciento, por debajo de la referencia de 81.94 por ciento del año pasado.

El informe también reportó una disminución de 4.68 por ciento en la extracción de agua subterránea respecto a 2025, además de una reducción de 9.38 por ciento en el volumen de agua potabilizada durante el primer trimestre del año.

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En el caso del suministro por medios alternativos, como carros tanque, el organismo informó que se repartieron 211 mil 960 metros cúbicos de agua, cifra inferior a los 267 mil 500 metros cúbicos del año pasado. La reducción fue de aproximadamente 20.76 por ciento.

De igual manera, el número de personas beneficiadas mediante pipas descendió de 178 mil 333 a 141 mil 307 usuarios, mientras que los viajes realizados pasaron de 13 mil 375 a 10 mil 598 servicios durante el periodo evaluado.

Respecto a la infraestructura hidráulica y sanitaria, el porcentaje de fugas reparadas alcanzó 73.57 por ciento, superando la referencia de 70.30 por ciento. Sin embargo, la atención de colapsos de drenaje quedó por debajo de lo esperado, con apenas 64.18 por ciento de reparaciones frente al 87.84 por ciento registrado en 2025. Además, el informe omitió precisar la cantidad absoluta de fugas y colapsos atendidos.

El reporte también señaló deficiencias en el tratamiento de aguas residuales, ya que únicamente se trató el 28.38 por ciento del volumen generado, por debajo de la referencia de 34.47 por ciento.