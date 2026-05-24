logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Fotogalería

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reconoce Interapas deficiencias en la Zona Metropolitana

El reporte indica que entre enero y marzo de este año, el volumen de agua producida fue menor al 2025.

Por Rolando Morales

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Reconoce Interapas deficiencias en la Zona Metropolitana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con base en los indicadores del primer trimestre de 2026, el organismo operador Interapas reconoció deficiencias en el suministro de agua potable y en la infraestructura hidráulica y sanitaria en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos.

      De acuerdo con el reporte, entre enero y marzo de este año el volumen de agua producida fue de 27 millones 25 mil 188.32 metros cúbicos, cifra menor al registrado durante 2025. 

      En cuanto a la captación de agua pluvial, el organismo registró un avance de 73.63 por ciento, por debajo de la referencia de 81.94 por ciento del año pasado.

      El informe también reportó una disminución de 4.68 por ciento en la extracción de agua subterránea respecto a 2025, además de una reducción de 9.38 por ciento en el volumen de agua potabilizada durante el primer trimestre del año. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el caso del suministro por medios alternativos, como carros tanque, el organismo informó que se repartieron 211 mil 960 metros cúbicos de agua, cifra inferior a los 267 mil 500 metros cúbicos del año pasado. La reducción fue de aproximadamente 20.76 por ciento. 

      De igual manera, el número de personas beneficiadas mediante pipas descendió de 178 mil 333 a 141 mil 307 usuarios, mientras que los viajes realizados pasaron de 13 mil 375 a 10 mil 598 servicios durante el periodo evaluado.

      Respecto a la infraestructura hidráulica y sanitaria, el porcentaje de fugas reparadas alcanzó 73.57 por ciento, superando la referencia de 70.30 por ciento. Sin embargo, la atención de colapsos de drenaje quedó por debajo de lo esperado, con apenas 64.18 por ciento de reparaciones frente al 87.84 por ciento registrado en 2025. Además, el informe omitió precisar la cantidad absoluta de fugas y colapsos atendidos. 

      El reporte también señaló deficiencias en el tratamiento de aguas residuales, ya que únicamente se trató el 28.38 por ciento del volumen generado, por debajo de la referencia de 34.47 por ciento.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Organizaciones exigen transparencia tras detenciones en SLP
        Organizaciones exigen transparencia tras detenciones en SLP

        Organizaciones exigen transparencia tras detenciones en SLP

        SLP

        Nallely González

        Se investigan órdenes de aprehensión adicionales vinculadas a medios digitales y difusión de videos relacionados con autoridades estatales.

        UPSLP presume músculo tecnológico
        UPSLP presume músculo tecnológico

        UPSLP presume músculo tecnológico

        SLP

        Redacción

        La universidad realizó el Día de las Ingenierías y abrió cuatro nuevas maestrías.

        Morena mide fuerza en el Altiplano
        Morena mide fuerza en el Altiplano

        Morena mide fuerza en el Altiplano

        SLP

        Redacción

        Rita Rodríguez encabezó una asamblea en Matehuala y pidió reforzar la estructura territorial del partido.

        Despido de enfermera, por incumplimiento ético: IMSS
        Despido de enfermera, por incumplimiento ético: IMSS

        Despido de enfermera, por incumplimiento ético: IMSS

        SLP

        Redacción

        La institución asegura que la atención médica para la trabajadora y sus beneficiarios continúa conforme a la ley