RedMetro suma Línea 5 a Soledad

La RedMetro incorporará la Línea 5 Soledad, una nueva ruta de transporte público que conectará la capital potosina con Soledad de Graciano Sánchez y el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí.

De acuerdo con la información oficial, la ruta partirá de la zona de transferencia en la Alameda Juan Sarabia y llegará hasta Cándido Navarro, con conexión directa al aeropuerto, lo que permitirá agilizar los traslados en la zona metropolitana.

La Línea 5 contará con 24 paradas y una terminal, ubicadas en puntos de alta afluencia, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y ampliar la cobertura del sistema de transporte gratuito en la zona conurbada.

LEA TAMBIÉN Inicia instalación de parabuses Metro Red en Soledad En lo que será la nueva ruta del sistema MetroRed en Soledad de Graciano Sánchez, ya comenzó la instalación de parabuses con plataformas elevadas para el acceso a las unidades que, muy probablemente l...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta ampliación, RedMetro suma una nueva opción de movilidad para usuarios que se trasladan diariamente entre la capital, Soledad y zonas estratégicas del área metropolitana.