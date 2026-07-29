Redondeo en tiendas beneficia a Cáritas

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Cáritas recibió recursos del programa de redondeo de la cadena de tiendas de conveniencia de mayor participación en el mercado, para el tratamiento de hemodiálisis.

La empresa operadora de las tiendas de conveniencia donó 266 mil 160 pesos con 68 centavos, que el organismo altruista de la iglesia católica utilizará para tratamiento de enfermedades renales.

Precisaron que hay tratamientos de hemodiálisis que cuestan hasta 1 mil 350 pesos y en ocasiones hay pacientes que requieren hasta tres por semana.

La tienda obtuvo los recursos a partir del programa de redondeo de clientes, y ahora, le tocó el turno a organización Cáritas, para oxigenar gasto en materia de atención a la hemodiálisis.

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Precisaron que la idea es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de manera que cuenten con sus tratamientos en tiempo y forma.

Mariana Domene, coordinadora general de Cáritas, dijo que el donativo significa un cambio de vida para personas que padecen insuficiencia renal, enfermedad que debilita y dificulta la actividad laboral.