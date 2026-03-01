Reducir horarios afectará a industria
La reducción de la jornada laboral en San Luis Potosí obliga a las empresas a contratar más personal y reorganizar turnos.
La eventual reducción de la jornada laboral en México tendrá un impacto "importantísimo" en el proceso productivo de la entidad, al obligar a las empresas a reorganizar turnos, contratar más personal y acelerar la profesionalización técnica, advirtió Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra en San Luis Potosí.
Impacto en la organización interna de las empresas
La dirigente empresarial señaló que uno de los primeros efectos será la reconfiguración interna de los procesos productivos, ya que la disminución de horas laborales implica menos tiempo operativo por trabajador y, en consecuencia, la necesidad de cubrir vacantes o espacios que quedarían descubiertos en las líneas de producción.
Explicó que la reducción de turnos impactará de manera directa en toda la cadena productiva al interior de las plantas, donde las operaciones suelen estar interconectadas y dependen de la continuidad del personal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Hay una merma de personal disponible y una necesidad inmediata de cubrir esos espacios donde habrá ausencia", sostuvo.
Profesionalización técnica y colaboración con instituciones académicas
El segundo factor crítico, dijo, es el componente tecnológico, pues la operación de maquinaria especializada exige personal capacitado.
En ese sentido, la industria ha comenzado a trabajar con instituciones académicas para ampliar la oferta educativa y formar perfiles técnicos con mayor especialización.
Indicó que disminuir la jornada no sólo implica reorganizar horarios, sino ampliar la base de colaboradores calificados para mantener los niveles de producción.
De lo contrario, advirtió, podrían generarse cuellos de botella en sectores manufactureros estratégicos para el estado. Un tercer elemento es el impacto en la productividad y en los costos de operación.
Con menos horas efectivas por trabajador, las empresas enfrentarían mayores gastos laborales para sostener el mismo volumen de producción, lo que podría repercutir en precios, competitividad e inversión.
Aprueba Congreso la jornada laboral de 40 horas
Su aplicación será gradual y se extendería hasta después del 2030
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Vigilarán subasta de inmuebles municipales
Rolando Morales
La comisión revisará desde la desafectación hasta la ejecución de obras financiadas con los recursos obtenidos.
Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas
Rolando Morales
Una regulación estricta podría reducir la oferta y encarecer los inmuebles en San Luis Potosí.
Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso
Redacción
El Ejecutivo reportó su entrega dentro del plazo legal.