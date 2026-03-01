logo pulso
Reducir horarios afectará a industria

La reducción de la jornada laboral en San Luis Potosí obliga a las empresas a contratar más personal y reorganizar turnos.

Por Samuel Moreno

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Reducir horarios afectará a industria

La eventual reducción de la jornada laboral en México tendrá un impacto "importantísimo" en el proceso productivo de la entidad, al obligar a las empresas a reorganizar turnos, contratar más personal y acelerar la profesionalización técnica, advirtió Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra en San Luis Potosí.

Impacto en la organización interna de las empresas

La dirigente empresarial señaló que uno de los primeros efectos será la reconfiguración interna de los procesos productivos, ya que la disminución de horas laborales implica menos tiempo operativo por trabajador y, en consecuencia, la necesidad de cubrir vacantes o espacios que quedarían descubiertos en las líneas de producción.

Explicó que la reducción de turnos impactará de manera directa en toda la cadena productiva al interior de las plantas, donde las operaciones suelen estar interconectadas y dependen de la continuidad del personal.

"Hay una merma de personal disponible y una necesidad inmediata de cubrir esos espacios donde habrá ausencia", sostuvo.

Profesionalización técnica y colaboración con instituciones académicas

El segundo factor crítico, dijo, es el componente tecnológico, pues la operación de maquinaria especializada exige personal capacitado.

En ese sentido, la industria ha comenzado a trabajar con instituciones académicas para ampliar la oferta educativa y formar perfiles técnicos con mayor especialización.

Indicó que disminuir la jornada no sólo implica reorganizar horarios, sino ampliar la base de colaboradores calificados para mantener los niveles de producción.

De lo contrario, advirtió, podrían generarse cuellos de botella en sectores manufactureros estratégicos para el estado. Un tercer elemento es el impacto en la productividad y en los costos de operación.

Con menos horas efectivas por trabajador, las empresas enfrentarían mayores gastos laborales para sostener el mismo volumen de producción, lo que podría repercutir en precios, competitividad e inversión.

Aprueba Congreso la jornada laboral de 40 horas

Su aplicación será gradual y se extendería hasta después del 2030

