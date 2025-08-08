"Reforma electoral debe basarse en análisis técnico"

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, consideró que toda propuesta de reforma electoral debe construirse con base en un análisis técnico y no desde posturas ideológicas o simbólicas.

Esto, luego del anuncio del Gobierno Federal sobre la creación de una comisión presidencial encargada de estructurar una iniciativa en la materia.

Aunque subrayó que la comisión tiene legitimidad dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, el funcionario recalcó que aún no existe una propuesta formal en el Congreso, por lo que el proceso se encuentra en una etapa inicial.

"Lo primero que habría que decir es que, en este momento, son iniciativas de reuniones, no iniciativas legales. Estamos hablando de que la Presidencia de la República estableció una comisión presidencial para construir una iniciativa, y eso tiene validez, es legítimo", explicó.

Aispuro también se refirió al papel del Poder Legislativo, señalando que puede, por su cuenta, integrar comités y abrir debates sobre la reforma electoral. Lo importante, dijo, es que cualquier esfuerzo en ese sentido se realice con aperturay respeto al marco legal.

Respecto a la designación de Pablo Gómez Álvarez como coordinador de la comisión presidencial, el vocal del INE reconoció su experiencia legislativa y conocimiento del sistema electoral. No obstante, insistió en que la trayectoria de los actores no debe sustituir la necesidad de contar con un diagnóstico objetivo sobre el funcionamiento actual del modelo electoral mexicano.

"El INE ha demostrado durante décadas su capacidad para organizar elecciones incluso en contextos difíciles. Si se habla de reformas, lo primero tendría que ser una evaluación seria del sistema, más allá de las posturas políticas", declaró.

Finalmente, recordó que el Instituto ha sabido responder a las exigencias de distintos gobiernos sin perder su imparcialidad ni su eficacia, por lo que llamó a no desestimar los logros institucionales al discutir cambios estructurales.

