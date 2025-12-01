Policía de Zacatecas busca que no les cuenten sus muertos: RGC

La corporación de seguridad pública del estado de Zacatecas "mueve el tema" de los siete cadáveres colocados presuntamente por oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí, a fin de que los registros de homicidios dolosos no se le contabilizan en su estadística criminal.

Así lo consideró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien sostuvo que el Gobierno del Estado tiene la certeza de que las siete personas no fueron privadas de la vida en territorio potosino.

Defendió que la entidad no se registran matanzas múltiples, a diferencia de otros estados donde los "paquetes" de víctimas de asesinato llegan hasta las 20 personas.

Para el mandatario estatal, no hay manera de que las víctimas hayan sido asesinadas en territorio potosino, pues las fichas de búsqueda precisan que eran originarios de Zacatecas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a las discrepancias institucionales por este asunto, Gallardo Cardona aseveró que la relación con el gobernador zacatecano David Monreal es muy favorable, inclusive la coordinación entre las corporaciones de seguridad pública se mantiene firme.

"Yo creo que las corporaciones del estado de Zacatecas, son las que están ahí moviendo el tema para que no les cuenten sus muertos ¿no?", exteriorizó.