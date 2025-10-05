Reformas de Morena dejan descontento en pueblos indígenas

Juan Felipe Cisneros Jiménez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, señaló que las recientes reformas impulsadas por el partido Morena han dejado fuera los principales acuerdos alcanzados con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, incumpliendo compromisos asumidos desde 2018 y 2019.

Cisneros afirmó que el partido oscila entre la izquierda y la derecha, destacando que, pese a tener mayoría calificada en el Congreso, la llamada Cuarta Transformación ha mostrado una tendencia más cercana al neoliberalismo extractivista que a la defensa de los derechos colectivos.

Según el integrante del OIM, la reforma más emblemática en materia indígena se limitó a modificar el artículo 2 constitucional, dejando fuera 16 artículos que habían sido consensuados en consulta con las comunidades. Entre los temas excluidos se encuentran la protección de territorios indígenas, la defensa frente a megaproyectos y el reconocimiento de los sistemas normativos propios, elementos fundamentales para garantizar la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios.

El especialista advirtió que, de aprobarse las iniciativas de las leyes de amparo y de aguas nacionales en sus términos actuales, las comunidades indígenas y afromexicanas serían las más afectadas, especialmente por la falta de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Mencionó también el Plan Estratégico de PEMEX, que plantea exploraciones en regiones como la cuenca de Burgos, Tampico-Misantla y el Golfo de México, sin considerar a las poblaciones que podrían resultar afectadas.

Cisneros Jiménez destacó la contradicción existente dentro del propio movimiento gobernante, al observar que mientras la presidencia adopta un discurso progresista, el Senado, la Cámara de Diputados y el despacho jurídico del Ejecutivo actúan con una visión "regresiva" en materia de derechos humanos y colectivos.

Finalmente, subrayó que los principales beneficiarios de esta orientación política son los sectores empresariales nacionales e internacionales, especialmente los vinculados a la minería, el petróleo y los recursos hídricos, mientras que los sectores más pobres, particularmente los pueblos indígenas y afromexicanos, se ven nuevamente marginados.