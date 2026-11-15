Reforzará en la ciudad la seguridad la GCE: RGC
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A partir del 1 de diciembre próximo, la Guardia Civil Estatal (GCE), asignará alrededor de 80 patrullas y 200 oficiales para operar en la zona metropolitana de San Luis Potosí, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
El mandatario estatal refirió que el operativo surge de las peticiones ciudadanas recopiladas en el programa "Enchúlame la Colonia", a fin de atender delitos del fuero común que siguen sin atender los gendarmes municipales.
"Vamos a tratar de abordar temas que tienen que abordar las policías municipales en toda la zona metropolitana como es Soledad, Pozos y San Luis, y lo hará la Guardia Civil con más proximidad", comentó.
Por separado, Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), matizó que los oficiales mantendrán presencia en la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
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Adujo que se buscará erradicar y disminuir la comisión de ilícitos de bajo impacto, tales como robo a casa habitación, de baterías de carros y a trabajadores; daños a vehículos, pandillerismo, violencia familiar y riñas en bares, antros y tugurios.
Remarcó que las medidas de vigilancia en las diferentes colonias y fraccionamientos metropolitanos no se realizarán de forma aislada, sino en coordinación con las tres policías municipales.
"Ahorita escucharon al señor gobernador. Nos dio la instrucción de que, a partir del primero de diciembre dispongamos de hasta 40 patrullas para poder estar agregándonos aquí a la zona metropolitana", remató.
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