logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reforzará en la ciudad la seguridad la GCE: RGC

Por Rubén Pacheco

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Reforzará en la ciudad la seguridad la GCE: RGC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A partir del 1 de diciembre próximo, la Guardia Civil Estatal (GCE), asignará alrededor de 80 patrullas y 200 oficiales para operar en la zona metropolitana de San Luis Potosí, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      El mandatario estatal refirió que el operativo surge de las peticiones ciudadanas recopiladas en el programa "Enchúlame la Colonia", a fin de atender delitos del fuero común que siguen sin atender los gendarmes municipales.

      "Vamos a tratar de abordar temas que tienen que abordar las policías municipales en toda la zona metropolitana como es Soledad, Pozos y San Luis, y lo hará la Guardia Civil con más proximidad", comentó.

      Por separado, Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), matizó que los oficiales mantendrán presencia en la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Adujo que se buscará erradicar y disminuir la comisión de ilícitos de bajo impacto, tales como robo a casa habitación, de baterías de carros y a trabajadores; daños a vehículos, pandillerismo, violencia familiar y riñas en bares, antros y tugurios.

      Remarcó que las medidas de vigilancia en las diferentes colonias y fraccionamientos metropolitanos no se realizarán de forma aislada, sino en coordinación con las tres policías municipales.

      "Ahorita escucharon al señor gobernador. Nos dio la instrucción de que, a partir del primero de diciembre dispongamos de hasta 40 patrullas para poder estar agregándonos aquí a la zona metropolitana", remató.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Entorpece burocracia indemnización a viudas de policías
        Entorpece burocracia indemnización a viudas de policías

        Entorpece burocracia indemnización a viudas de policías

        SLP

        Huasteca Hoy

        Ana Paola y Yerín piden al gobernador atención ante las trabas que impiden el pago

        Cerrarán tramo de Salvador Nava por obras de paso elevado
        Cerrarán tramo de Salvador Nava por obras de paso elevado

        Cerrarán tramo de Salvador Nava por obras de paso elevado

        SLP

        Pulso Online

        Desde las 8:00 horas del domingo, la Policía Vial habilitará señalización y recomienda rutas alternas

        Creen que vienen a enseñarnos de política: Galindo a Serrano
        Creen que vienen a enseñarnos de política: Galindo a Serrano

        Creen que vienen a enseñarnos de política: Galindo a Serrano

        SLP

        Rolando Morales

        El edil capitalino negó que sus dichos sobre le diputado sean clasistas, pero "debe entender que yo juego de local y él no"

        Justifican en Morena campaña de Gabino Morales
        Justifican en Morena campaña de Gabino Morales

        Justifican en Morena "campaña" de Gabino Morales

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La distribución de bolsas guindas con su nombre fue en el Centro Histórico tras su registro como aspirante