Refuerzan a Comisión de Búsqueda con personal y equipo

Luego de los señalamientos públicos por carencias operativas en las labores de búsqueda de personas, el Gobierno del Estado informó el reforzamiento de personal, vehículos y equipamiento a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), particularmente en sus delegaciones regionales.

De acuerdo con la información oficial, la administración estatal dotó a la Comisión de más personal especializado, unidades vehiculares e insumos, con el objetivo de garantizar la continuidad de los operativos en las cuatro regiones del estado y evitar la suspensión de búsquedas programadas con colectivos.

El anuncio se da después de que familias y colectivos de búsqueda expusieran la falta de vehículos, mantenimiento y recursos para atender jornadas simultáneas, así como retrasos en algunas acciones de localización.

El gobierno estatal señaló que, como resultado de esta inversión sostenida, la CEBP registra una tasa de localización del 75 por ciento de personas desaparecidas o no localizadas, uno de los indicadores más altos a nivel nacional.

El fortalecimiento fue instruido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona e incluye no solo equipamiento, sino también coordinación interinstitucional y seguimiento a las búsquedas en conjunto con colectivos y familias.

En una reunión encabezada por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Miguel Ángel Méndez Montes, autoridades de la CEBP, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y representantes de colectivos revisaron las necesidades pendientes, entre ellas el mantenimiento y disponibilidad de vehículos, la asignación de personal y la calendarización de apoyos para 2026.

Durante 2025, la CEBP recibió vehículos, remolques, uniformes, software, dispositivos tecnológicos y equipamiento para el laboratorio de genética, además de capacitación especializada del personal de búsqueda. A ello se suma un gasto anual cercano a 700 mil pesos en gasolina, así como mantenimiento regular de las unidades.

La autoridad estatal aseguró que estas acciones buscan atender los reclamos expresados previamente y garantizar que ninguna búsqueda se suspenda por falta de recursos.