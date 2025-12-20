Refuerzan barrido mecánico en vialidades del poniente de la capital
Labores de limpieza en avenidas y pasos a desnivel de alta afluencia.
La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que el equipo de Barrido Mecánico mantiene labores intensivas de limpieza en distintas vialidades del poniente de la ciudad, como parte de las acciones ordinarias de mantenimiento urbano.
De acuerdo con el reporte, en la jornada más reciente se realizaron trabajos en avenidas de alta afluencia como Sierra Leona, Cordillera de los Alpes y 3er Milenio, además de los pasos a desnivel de la Glorieta Real Inn y zonas aledañas a Plaza San Luis.
Las tareas incluyeron limpieza de camellones centrales, laterales e inmediaciones de áreas comerciales y residenciales. Según la autoridad municipal, los trabajos se programan en horarios que no afectan la movilidad, con el objetivo de reducir molestias a peatones y automovilistas.
El Gobierno Municipal señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para mantener entornos urbanos limpios y seguros, e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado del espacio público y el manejo adecuado de residuos.
