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Refuerzan recolección de basura en el Centro

Se ha multiplicado la cantidad de desechos generador por el Mundial

Por Rolando Morales

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan recolección de basura en el Centro
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      Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, informó que la generación de basura en el Centro Histórico de San Luis Potosí ha registrado un incremento derivado de la afluencia de personas que participan en las actividades relacionadas con el Mundial, particularmente durante las transmisiones de los partidos de la Selección Mexicana y otros encuentros internacionales.

      El funcionario señaló que las concentraciones de aficionados en espacios como la Plaza del Carmen han provocado una mayor demanda de los servicios de limpieza, por lo que se reforzaron los operativos de recolección y aseo en el 

      Centro Histórico. 

      Destacó que la respuesta ciudadana a las activaciones ha sido positiva y que se espera una asistencia aún mayor en los próximos encuentros programados en horario nocturno.

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      Mendieta Rivera indicó que, durante los días con mayor afluencia, la recolección de residuos podría alcanzar alrededor de 16 toneladas, una cifra que refleja el impacto de las actividades masivas que se desarrollan en el primer cuadro de la ciudad. 

      Explicó que para atender esta situación se incrementó el número de brigadas y se instalaron más tambos y papeleras en puntos estratégicos.

      Agregó que la colaboración de la ciudadanía ha sido fundamental para mantener limpios los espacios públicos, ya que muchas personas han utilizado los contenedores colocados por las autoridades y han contribuido a que las plazas y calles permanezcan en condiciones adecuadas tras los festejos.

      El director también mencionó que zonas como avenida Venustiano Carranza requieren una atención especial debido a la concentración de aficionados que celebran los resultados de los partidos.

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