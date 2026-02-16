Refuerzan vacunación contra sarampión en escuelas

El Gobierno del Estado anunció el reforzamiento de acciones de vacunación y prevención contra el sarampión en centros escolares de San Luis Potosí, mediante jornadas especiales coordinadas entre distintas dependencias.

De acuerdo con un boletín oficial, bajo la encomienda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, los Servicios de Salud, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER)implementan operativos para garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con esquemas completos de vacunación.

El comunicado señala que se estableció además un nuevo protocolo de notificación de casos sospechosos, con el objetivo de agilizar la atención médica y prevenir posibles contagios en planteles educativos.

Como parte de estas medidas, los directivos escolares deberán informar a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente, según el municipio, para que personal médico realice revisiones y, en caso necesario, canalice a estudiantes a centros de salud. La vacunación podrá llevarse a cabo directamente en los planteles que lo soliciten, previa revisión de cartillas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En este contexto, al menos un colegio particular envió un aviso a madres y padres de familia en el que solicita información urgente sobre el estado de vacunación contra el sarampión de sus alumnos.

En el mensaje, firmado por la Coordinación Académica, se indica:

"Por indicaciones del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y para cumplir con los lineamientos de las autoridades educativas y de salud, necesitamos recabar información URGENTE sobre el estado de vacunación de nuestros alumnos, específicamente de la vacuna contra el Sarampión".

El plantel pide responder a la brevedad un formulario digital para integrar los datos requeridos por las autoridadesEl aviso señala que la respuesta es "muy importante" y debe realizarse lo antes posible, a fin de cumplir con los lineamientos establecidos.

LEA TAMBIÉN Casi 9 mil se han vacunado contra sarampión en macro módulos Durante la jornada dominical se vacunaron cerca de cuatro mil personas

Las autoridades estatales indicaron en su boletín que estas acciones forman parte de la estrategia para acercar servicios de salud a la población escolar y reforzar las medidas de prevención en la entidad.