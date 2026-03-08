Regidora pide mantener la alerta de género en SLP

La regidora Luz Magdalena Cisneros Jiménez, presidenta de la Comisión de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí, consideró que no existen condiciones para retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la capital, por lo que señaló que, por el contrario, deben fortalecerse las acciones para garantizar la seguridad y los derechos de las potosinas.

Luego de que en días recientes surgieran opiniones sobre la posibilidad de levantar la alerta, lo que generó críticas por parte de algunos colectivos feministas, la edil señaló que todas las posturas de organizaciones y grupos de mujeres deben ser tomadas en cuenta. Sin embargo, sostuvo que desde su perspectiva la medida no debería eliminarse en este momento.

Cisneros Jiménez indicó que la alerta debe mantenerse como un mecanismo para reforzar el trabajo institucional enfocado en la seguridad, el empoderamiento y la defensa de los derechos de las mujeres, temas que, dijo, aún requieren atención constante por parte de las autoridades.

Respecto al desempeño de la Instancia Municipal de las Mujeres, la regidora señaló que el organismo ha presentado informes de manera periódica ante la comisión que encabeza y ha dado seguimiento a los lineamientos establecidos dentro de la alerta de género.

Explicó que incluso ha sostenido diálogo con la encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres, quien le ha señalado que la instancia municipal ha seguido cada uno de los pasos solicitados dentro de la declaratoria de alerta, con el objetivo de fortalecer las acciones de protección para las mujeres en la capital potosina.

No obstante, la presidenta de la comisión reconoció que siempre existen áreas de mejora en materia de seguridad y garantía de derechos, por lo que subrayó que el avance en estos temas depende de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, así como de la participación de la sociedad civil.