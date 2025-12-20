logo pulso
Trabaja la SSPC para reforzar vigilancia en carreteras: SSPC

Esto, tras varios asaltos a pasajero de autobuses en vías de estados vecinos

Por Rubén Pacheco

Diciembre 20, 2025 12:55 p.m.
Jesús Juárez Hernández / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Aunque quedó descartado que el atraco a un autobús proveniente de Michoacán con dirección a Tamaulipas se suscitó en territorio potosino, se trabaja para reforzar la vigilancia en las carreteras de San Luis Potosí, afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Expuso que si bien el atraco se confirmó en un tramo de la carretera 57, correspondiente al estado de Querétaro, el incidente significa un alertamiento para que la corporación modifique y refuerce las estrategias de intervención ante ese tipo de hechos delictivos.

"Nosotros lo revisamos, porque hay que entrarle. Entrarle a la prevención, al seguimiento, a la detención de dichos sujetos", subrayó.

Enfatizó que si bien se cometió en otra entidad, en las últimas fechas dicho incidente es el más reciente que se ha reportado por parte de las autoridades de seguridad.

