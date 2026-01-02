logo pulso
Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

Fueron retirados de forma temporal para evitar daños por pirotecnia.

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:56 p.m.
A
Papeleras regresan a espacios públicos

Papeleras regresan a espacios públicos

Tras concluir las festividades de Año Nuevo, el Ayuntamiento de San Luis Potosí inició la reinstalación de depósitos de basura ocasional en distintos puntos de la ciudad, luego de que fueran retirados de manera temporal para evitar daños provocados por el uso de pirotecnia.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, en coordinación con la empresa Red Ambiental, informó que la medida preventiva se aplicó en contenedores considerados de riesgo, debido a antecedentes de incendios o daños ocasionados por la introducción de cohetones.

Una vez concluido el periodo de venta de artefactos explosivos, los contenedores comenzaron a colocarse nuevamente, con lo que la ciudad contará con más de 3 mil puntos para el depósito de basura ocasional.

Retiran papeleras por el riesgo de temporada

Depósitos son mal utilizados por ciudadanos inconscientes: Ecología

La autoridad municipal reiteró el llamado a utilizar estas papeleras únicamente para residuos pequeños, y evitar depositar basura doméstica, la cual debe ser retirada por los camiones recolectores conforme a las rutas y horarios establecidos.

Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo
Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

SLP

Redacción

Fueron retirados de forma temporal para evitar daños por pirotecnia.

