Reparan rejilla dañada en bulevar Río Santiago

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que atendió el reporte de una rejilla averiada en el bulevar Río Santiago, a la altura del Centro Comercial El Dorado.

De acuerdo con la dependencia, tras recibir el aviso, cuadrillas acudieron al sitio para realizar la reparación y reforzamiento de la estructura, con el objetivo de prevenir riesgos a automovilistas en una de las vialidades con mayor afluencia vehicular de la capital.

La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, señaló que la intervención se llevó a cabo al momento del reporte y que la dependencia mantiene trabajos de mantenimiento en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

No se informó si la afectación generó incidentes viales previos ni el tiempo que permaneció dañada la rejilla antes de su reparación.

