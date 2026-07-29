Repartirán 400 mil paquetes escolares

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La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) prepara la entrega de útiles escolares para alrededor de 400 mil estudiantes de primaria y secundaria en San Luis Potosí, programa que busca cubrir al total de la matrícula registrada en los 59 municipios del estado, informó la titular de la dependencia, María del Rosario Martínez Galarza.

La funcionaria estatal explicó que el apoyo estará enfocado únicamente en alumnos de educación básica, debido a que es en estos niveles donde las familias enfrentan una mayor presión económica durante el regreso a clases por la compra de materiales escolares, por lo que actualmente afinan la estrategia para iniciar con la distribución en el menor tiempo posible.

Martínez Galarza indicó que uno de los objetivos de este ciclo escolar es lograr una cobertura total de beneficiarios y evitar que estudiantes queden fuera del programa, por lo que se trabaja con los padrones municipales para tener identificadas las necesidades en cada una de las regiones del estado.

En otro tema, la titular de Sedesore aseguró que la dependencia mantiene una revisión permanente de los padrones de programas sociales para evitar duplicidades o inconsistencias, aunque aclaró que la mayoría de los movimientos corresponden a actualizaciones de información y no necesariamente a irregularidades.

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Explicó que actualmente cuentan con un sistema de registro más completo que permite detectar coincidencias antes de entregar apoyos, además de actualizar casos de personas fallecidas, cambios de domicilio o habitantes de municipios cercanos como Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes y Cerro de San Pedro que modificaron su residencia hacia la capital potosina, con el objetivo de que los beneficios lleguen a quienes realmente los requieren.