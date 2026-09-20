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Reporta el Interapas tener saldo positivo

El organismo informó que liquidó adeudos correspondientes a contratista

Por Rolando Morales

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Reporta el Interapas tener saldo positivo
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      El organismo operador de agua Interapas reportó un balance financiero positivo de 118.3 millones de pesos al cierre de agosto de 2026, luego de registrar ingresos por 841.2 millones de pesos frente a gastos por 722.9 millones, de acuerdo con cifras presentadas por el director general, Arturo Jaimes Núñez.

      El funcionario atribuyó el resultado a una reestructuración financiera y administrativa implementada durante los primeros ocho meses de su gestión, que incluyó ajustar el presupuesto anual de mil 919 millones de pesos a mil 298 millones, con el objetivo de adecuar el gasto a los ingresos efectivamente disponibles.

      Como parte de ese proceso, Interapas informó que liquidó 118 millones de pesos correspondientes a adeudos con contratistas y proveedores heredados de ejercicios anteriores, una medida que, según el organismo, permitió regularizar compromisos pendientes y reducir presiones financieras.

      En materia operativa, el organismo destinó 318 millones de pesos al funcionamiento y mantenimiento de 144 pozos que abastecen a la zona metropolitana. Además, ejerció 47 millones de pesos en cinco paquetes de obras consideradas prioritarias, que contemplan más de 100 intervenciones en distintos puntos de la red sanitaria.

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      Entre las inversiones destacadas se encuentra la rehabilitación de la planta potabilizadora Los Filtros, con una inversión superior a los 18 millones de pesos, así como trabajos de mantenimiento correctivo en la Planta Tratadora de Aguas Residuales Norte, ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, donde se aplicaron 2.3 millones de pesos.

      Pese a los resultados financieros favorables, Jaimes Núñez reconoció que persisten desafíos relacionados con el deterioro de la infraestructura hidráulica y sanitaria. Señaló que el organismo busca fortalecer la planeación de sus recursos y anticiparse a fallas operativas para enfrentar las necesidades de mantenimiento y renovación de la red de agua y drenaje.

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