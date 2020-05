Reprueba el Ceepac "ayuda" de políticos durante la pandemia

Es una total falta de ética buscar lucro político a las necesidades, como ocurre ahora con la emergencia desatada por el COVID-19, advirtió la presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Laura Elena Fonseca Leal, en referencia a las "ayudas" de políticos a la población, en especial, las que ostentan el nombre del servidor público involucrado.

En entrevista, la titular del Ceepac indicó que, si bien no están corriendo plazos legales en el consejo por la emergencia sanitaria, las quejas por el lucro con la pandemia tomarán su curso y se irán acumulando hasta retomar la actividad.

Fonseca Leal aseguró que el Ceepac está atento a las denuncias y quejas que pudieran presentarse pues, señaló, los servidores públicos no pueden ni deben lucrar con la tragedia que están viviendo las personas con motivo de la pandemia.

Aclaró que no se está pidiendo que no haya ayuda. "Claro que debe haber ayuda de quienes puedan, pero debe ser desinteresada y no con el logotipo del político o con el nombre del político, o enviando la ayuda a cambio de cualquier fin político", acotó.

Advirtió que prácticas como repartir la ayuda desde la perspectiva política, no está permitido por la ley, y llamó a los servidores públicos a abstenerse de usar la pandemia para promover a su persona.

El organismo electoral considera que ante la inminencia del proceso electoral 2020-2021 previsto legalmente para la primera semana de septiembre, es necesario hacer un llamado a los servidores públicos, para que respeten el contenido del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 460 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, y eviten realizar promoción personalizada en las acciones públicas y de gobierno