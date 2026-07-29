Repunta expedición de actas de defunción

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En el Día del Registro Civil en México, celebrado ayer martes, la titular de la Oficialía Cuarta de Soledad, María Isabel Navarrete Pérez, destacó que ha habido un incremento notable en la expedición de actas de defunción seguido de los nacimientos, matrimonios, divorcios y reconocimientos de bebé, en ese orden.

Actualmente, en Soledad operan ocho oficialías cuyas sedes están distribuidas en puntos estratégicos del municipio para facilitar el acceso de la población a los servicios.

Navarrete Pérez reportó 378 registros de nacimiento y 180 matrimonios en lo que va del año, incluidos los servicios a domicilio. Destacó el módulo instalado en el Hospital General, donde se han registrado cerca de 150 bebés, convirtiendo a Soledad en el único municipio del estado con un punto de atención dentro de un hospital.

A su vez, la Primera Oficialía, a cargo de Juana María Morquecho Medina y ubicada en la cabecera Municipal, concentra el archivo histórico y mantiene alta demanda, principalmente por la expedición de actas de nacimiento.

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Este año se han celebrado en dicha oficina alrededor de 180 matrimonios, la mayoría gratuitos. Según su titular, las parejas jóvenes son las que más solicitan el trámite, seguido de adultos mayores y un pequeño porcentaje de uniones igualitarias.

Durante el periodo vacacional, la demanda de actas certificadas para trámites escolares aumenta hasta 70 por ciento. Las oficialías están ubicadas en cabecera municipal, Praderas del Maurel, La Constancia, colonia 21 de Marzo, San Antonio, Quintas de la Hacienda, San Felipe y Santo Tomás, lo que permite acercar los servicios a todas las familias

de Soledad.