Repuntan cifras de delitos en Villa de Pozos: SNSP

En el reporte más reciente del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), correspondiente a enero de 2026, las cifras de incidencia delictiva del fuero común para Villa de Pozos muestran un incremento en los delitos más denunciados, como el narcomenudeo en su modalidad de posesión y la violencia intrafamiliar. Esto, con respecto al promedio mensual de todo el 2025.

SNSP reporta aumento en narcomenudeo y violencia intrafamiliar

El narcomenudeo acumuló 370 denuncias el año pasado, lo que genera un promedio mensual de 30.83, contra 36 que ya se han presentado en enero de este año. Esta última cifra también es mayor a la de enero de 2025, cuando se presentaron 30 denuncias generadas por ese delito.

En el caso de la violencia intrafamiliar, el 2025 cerró con un total de 274 denuncias, lo que da un promedio mensual de 22.83 casos denunciados, contra 30 de enero de 2026. El número de querellas registradas durante el primer mes de este año también supera la de enero de 2025, cuando se presentaron 28 querellas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otros delitos comunes con aumento en Villa de Pozos

De un catálogo de 114 delitos, el año pasado hubo al menos una denuncia en 41 de ellos, mientras que, en enero de este año, ya hay denuncias en 18 delitos de la lista general en Pozos.

Además del narcomenudeo en su modalidad de posesión y de la violencia intrafamiliar, entre los delitos del fuero común más denunciados en Villa de Pozos que registra el SNSP se encuentran el robo sin violencia, el daño a la propiedad, las lesiones dolosas, las amenazas y el fraude.