Repuntan fraudes digitales en compras decembrinas

Compras en línea disparan fraudes; autoridades detectan falsas ofertas y robo de datos.

Por Redacción

Diciembre 17, 2025 12:19 p.m.
A
Repuntan fraudes digitales en compras decembrinas

Durante la temporada decembrina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) reforzó el monitoreo de plataformas digitales, aplicaciones móviles y redes sociales, ante el aumento de fraudes y delitos cibernéticos vinculados al crecimiento de las compras en línea.

La dependencia informó que la Policía Cibernética mantiene vigilancia permanente, ya que en estas fechas se incrementa de forma considerable la actividad comercial digital y el contacto con supuestos vendedores en redes sociales, lo que facilita prácticas fraudulentas.

En el seguimiento realizado se han detectado falsas ofertas, suplantación de identidad, acoso en línea y aplicaciones irregulares de préstamos, las cuales operan mediante la obtención indebida de datos personales y bancarios, generando afectaciones directas a los usuarios.

Ante este escenario, la SSPCE recomendó verificar que los sitios web sean oficiales, evitar compartir información personal o financiera, desconfiar de promociones poco creíbles y usar con cautela los métodos de pago electrónicos. También llamó a supervisar el uso de internet en niñas, niños y adolescentes.

La ciudadanía puede reportar situaciones sospechosas o solicitar orientación a través del 911 o al número de la Policía Cibernética: 444 255 01 03.

