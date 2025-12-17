Repuntan fraudes digitales en compras decembrinas

Durante la temporada decembrina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) reforzó el monitoreo de plataformas digitales, aplicaciones móviles y redes sociales, ante el aumento de fraudes y delitos cibernéticos vinculados al crecimiento de las compras en línea.

LEA TAMBIÉN Policía Cibernética alerta sobre correos falsos de Netflix Los ciberdelincuentes utilizan correos falsos de Netflix para engañar a usuarios y obtener información personal y bancaria.

La dependencia informó que la Policía Cibernética mantiene vigilancia permanente, ya que en estas fechas se incrementa de forma considerable la actividad comercial digital y el contacto con supuestos vendedores en redes sociales, lo que facilita prácticas fraudulentas.

En el seguimiento realizado se han detectado falsas ofertas, suplantación de identidad, acoso en línea y aplicaciones irregulares de préstamos, las cuales operan mediante la obtención indebida de datos personales y bancarios, generando afectaciones directas a los usuarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante este escenario, la SSPCE recomendó verificar que los sitios web sean oficiales, evitar compartir información personal o financiera, desconfiar de promociones poco creíbles y usar con cautela los métodos de pago electrónicos. También llamó a supervisar el uso de internet en niñas, niños y adolescentes.

La ciudadanía puede reportar situaciones sospechosas o solicitar orientación a través del 911 o al número de la Policía Cibernética: 444 255 01 03.