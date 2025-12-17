A tres años del caso Ciro Gómez Leyva ¿qué es lo que ha pasado?

La noche del 15 de diciembre de 2022 inició todo. En sus redes sociales, el periodista Ciro Gómez Leyva reportó que a las 23:10 horas, a 200 metros de su casa, dos personas en una motocicleta le dispararon, con la "clara intención" de ultimarlo.

"Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", escribió en X, antes Twitter. Durante esa misma noche, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que la SSC CDMX, bajo la titularidad de Omar García Harfuch, inició las indagatorias correspondientes.

Omar García Harfuch, titular de la entonces SSC CDMX, informó en conferencia de prensa del 11 de enero de 2023 que el atentado contra Ciro Gómez Leyva fue así minuto por minuto:

22:42 horas: Llega un SEAT Ibiza color negro a inmediaciones de Grupo Imagen, estacionándose a las 10:44 sobre Avenida Universidad, a la altura de la calle Benito Juárez.

22:42 horas: Se identifica la llegada de un vehículo Chevrolet Corsa color gris al punto de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, del cual desciende una persona, misma que se observa que cruza Avenida Universidad para reunirse con el conductor de la motocicleta, a las 10:45 de la noche.

22:58 horas: El vehículo Corsa arriba al cruce de la Calle Carmelita y Vito Alessio Robles, en la colonia Florida de la Alcaldía Álvaro Obregón, donde permaneció estacionado.

23:00 horas: Se observa la salida de la camioneta color gris, conducida por el periodista. Posterior a eso, el vehículo SEAT Ibiza color negro, comienza a darle seguimiento sobre Avenida Universidad, donde rebasa la camioneta para colocarse en la parte de adelante, mientras que la camioneta, con los dos sicarios, daba seguimiento a la camioneta en la parte de atrás. El vehículo de color negro permaneció siempre delante de la camioneta, y disminuyó su velocidad en el punto donde se efectuó la agresión, para que ahí pudiera ser alcanzada por los tripulantes de la motocicleta.

23:10 horas: Se efectúan los disparos contra la víctima.

Tras el ataque armado, los agresores huyeron en diferentes direcciones. La motocicleta donde iban a bordo el piloto y el responsable de disparar, pasan a las 23:12 horas sobre Avenida Insurgentes, Barranca del Muerto y Parroquia Oriente. Posteriormente, a las 23:14 horas se registra su paso en Moras y Parroquia en la colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez.

Durante su traslado, el copiloto es captado arrojando la chamarra que llevaba puesta, desde la motocicleta en movimiento.

El 11 de enero de 2023 las autoridades capitalinas compartieron que, como parte de la investigación por el incidente, la SSC y la Fiscalía CDMX efectuaron 12 cateos simultáneos que, como resultado, dejaron 11 detenidos, entre ellos Pedro "N", "El Pool", líder de una célula criminal que operaba en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Un día después, el 12 de enero, Claudia Sheinbaum anunció la detención en Michoacán del presunto responsable material del atentado, Héctor Eduardo Martínez "El Bart", "la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado".

Más adelante, el 16 de marzo de 2023, la jefa de Gobierno confirmó el arresto de Leslie Soledad Gómez Jaramillo, alias "La Licenciada", relacionada con la agresión al periodista y señalada por delitos de cobro de piso a comerciantes en el Mercado de Sonora. Hasta ese había 13 detenidos por la agresión contra Ciro Gómez.

Héctor Eduardo Martínez Jiménez "El Bart" y Pool Pedro Gómez Jaramillo "El Pool" fueron sentenciados a 14 y 12 años de prisión, respectivamente, el 10 de junio de 2025.

"El Pool" tiene antecedentes por delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo. En la audiencia de procedimiento, fue el primero en declararse culpable ante el juez, al reconocer que coordinó a los integrantes, vehículos y moto utilizados durante los hechos.

"El Bart" se declaró culpable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.

En una entrevista publicada el 12 de junio de 2025 por Saskia Niño de Rivera para su canal Penitencia, Héctor Eduardo relató que inició "vendiendo vicio" y que después lo llevaron al sicariato de manera obligatoria, bajo amenazas de matarlo a él y a su padre.

Respecto al intento de homicidio contra Ciro Gómez Leyva, dijo que su error fue no haberlo matado y que volvería a intentarlo "solo y con más precaución".

"Ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra. CGL", escribió el periodista en X el mismo día de la sentencia.

El 10 de junio de 2025, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la FGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, leyó parte de la declaración de Gómez Jaramillo, realizada en abril de este año.

Allí, reveló que en una reunión en casa de "El Patrón", identificado como autor intelectual del atentado, éste dijo que el ataque era "encargo del señor Mencho", es decir, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la declaración, Escárcega Valdez le dio una fotografía del comunicador y le ordenó localizarlo e identificar sus movimientos y rutinas para después orquestar el ataque.

Asimismo, comentó que Héctor Martínez Jiménez, "El Bart", "El Yeyé" y "El Dedos" recibieron adiestramiento en el manejo de armas en un campamento del Cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad Guzmán, Jalisco, antes de perpetrar el atentado.

El 18 de agosto de 2025, un juez federal dictó sentencia de 11 años un mes de prisión, así como multa de 37 mil pesos para Israel Jiménez Ávila "El Yeyé" y Juan Antonio Cisneros Morales "Dedos" o "El Dedotes".

En ambos casos, se acreditó plenamente su responsabilidad en la comisión de delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa.

El 16 de octubre de 2024, Ciro Gómez Leyva informó la detención de Armando Escárcega, "El Patrón", en California, Estados Unidos y autor intelectual del atentado.

La audiencia de "El Patrón" fue aplazada al 20 de marzo de 2025, tras petición de la FGR para evaluar las pruebas en su contra para imputar un segundo delito. Escárcega ya había sido vinculado a proceso por intento de homicidio, pero se le buscaba declarar culpable de asociación delictuosa o delincuencia organizada.

El 6 de agosto de 2025, un juez vinculó a proceso por segunda vez a "El Patrón" por delitos de asociación delictuosa y se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Este martes 16 de diciembre de 2025, Armado Escárcega aceptó que encabezó una célula delictiva para asesinar a Ciro Gómez Leyva, por órdenes del CJNG.

Este martes fue sentenciado a 14 años de cárcel, al aceptar su culpabilidad en procedimiento penal abreviado.

Con esta resolución se cierra una etapa en esta caso que ayer cumplió tres años, pues 13 integrantes de la célula delictiva, incluido el líder, recibieron sentencia condenatoria en procedimiento abreviado.