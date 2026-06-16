Requiere el C.H. atención integral

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Cambio de redes de drenaje, reubicación y reordenamiento del comercio en la vía pública, sanciones a eloteros y otros que tiran sus residuos en los desagües y la nivelación del piso para evitar las albercas de cada temporada de lluvias, deberá ser un trabajo que incluya la restauración del pavimento y la imagen urbana de la calle Mier y Terán, advirtió la presidente de Nuestro Centro, Mónica Heredia.

Tan sólo para el caso del comercio en la vía pública, dijo que hay vendedores como aquel que ofrece elotes justo frente al local que por décadas alojaba a los almacenes La Virgen, que tira las cáscaras y sus desechos justo en la red de drenaje y que al menos ha sido intervenido tres veces. "¿No será más fácil retirar el puesto que acudir de vez en cuando a destapar?".

Explica que también hay globeros que no recogen la basura que genera su negocio, se les truena alguno y deja los desechos del globo en la red de drenaje o en la calle, y también tapa las alcantarillas cuando llueve, porque nadie deja limpio su lugar.

Para el caso de la superficie de rodamiento, dijo que hace mucha falta trabajar sobre la nivelación, se necesita la sustitución total de las banquetas, la reingeniería de la iluminación y la instalación de redes de drenaje eficientes para evitar la laguna que se forma cada temporada de lluvias.

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Dijo esperar que el mantenimiento mayor le dé mucha mayor funcionalidad a una calle que en sus condiciones actuales ya cumplió su ciclo, porque funcionó muy a su manera cuando era la terminal de los microbuses del Sistema Estatal de Transporte y ahora requiere de atención mayor.