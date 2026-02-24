logo pulso
Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital

Elementos de Protección Civil y Bienestar Animal actuaron para salvar a un gato atrapado en un poste.

Por Redacción

Febrero 24, 2026 04:27 p.m.
A
Elementos del Área Operativa de Protección Civil en la capital en conjunto con Bienestar Animal, realizaron con éxito el rescate de un felino que se encontraba en la parte más alta de un poste en la calle 5a de la Cruz, al norte de la ciudad.

Gracias a la pronta respuesta y a las maniobras, el animal fue puesto a salvo, sin presentar lesiones, y entregado sano y seguro a los vecinos de la zona, quienes le brindarán un hogar digno y seguro.

"Refrendamos el compromiso permanente con la atención de los reportes ciudadanos y la protección de todo ser vivo", señaló la corporación.

Cada cuánto se recomienda bañar a un gato

Consejos prácticos para garantizar la higiene de tu mascota

