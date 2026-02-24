Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital

Elementos del Área Operativa de Protección Civil en la capital en conjunto con Bienestar Animal, realizaron con éxito el rescate de un felino que se encontraba en la parte más alta de un poste en la calle 5a de la Cruz, al norte de la ciudad.

Gracias a la pronta respuesta y a las maniobras, el animal fue puesto a salvo, sin presentar lesiones, y entregado sano y seguro a los vecinos de la zona, quienes le brindarán un hogar digno y seguro.

"Refrendamos el compromiso permanente con la atención de los reportes ciudadanos y la protección de todo ser vivo", señaló la corporación.

