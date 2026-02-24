Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital
Elementos de Protección Civil y Bienestar Animal actuaron para salvar a un gato atrapado en un poste.
Elementos del Área Operativa de Protección Civil en la capital en conjunto con Bienestar Animal, realizaron con éxito el rescate de un felino que se encontraba en la parte más alta de un poste en la calle 5a de la Cruz, al norte de la ciudad.
Gracias a la pronta respuesta y a las maniobras, el animal fue puesto a salvo, sin presentar lesiones, y entregado sano y seguro a los vecinos de la zona, quienes le brindarán un hogar digno y seguro.
"Refrendamos el compromiso permanente con la atención de los reportes ciudadanos y la protección de todo ser vivo", señaló la corporación.
Cada cuánto se recomienda bañar a un gato
Consejos prácticos para garantizar la higiene de tu mascota
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital
Redacción
Elementos de Protección Civil y Bienestar Animal actuaron para salvar a un gato atrapado en un poste.
Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral
Pulso Online
Además, los diputados eligieron a Juan Gerardo Castillo como titular de la CEEAV
Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia
Ana Paula Vázquez
El dictamen generó desacuerdo de legisladores del PAN y PRI, que alertaron sobre opacidad en la función pública