logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rescatan a más de 300 personas aisladas tras lluvias en San Vicente

La CEPC informó que ya suman 314 personas evacuadas y 10 módulos médicos instalados en la zona afectada

Por Redacción

Octubre 14, 2025 10:56 a.m.
A
Foto: PC

Foto: PC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene activo el operativo de emergencia por lluvias en la región Huasteca, con especial atención en el municipio de San Vicente Tancuayalab, donde las brigadas continúan con el rescate de familias afectadas por las inundaciones.

Durante la jornada de este lunes, los equipos de rescate lograron poner a salvo a 60 personas más en cuatro comunidades donde se intensificaron los trabajos.

Con ello, el número total de personas evacuadas y trasladadas a zonas seguras ascendió a 314 en San Vicente.

La dependencia estatal detalló que las labores continuarán este martes, con el objetivo de garantizar la evacuación total de los habitantes en riesgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de los rescates, la CEPC instaló 10 puestos de atención médica en las zonas afectadas, donde se brinda asistencia primaria y servicios de salud a quienes lo necesiten durante la contingencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan a más de 300 personas aisladas tras lluvias en San Vicente
Rescatan a más de 300 personas aisladas tras lluvias en San Vicente

Rescatan a más de 300 personas aisladas tras lluvias en San Vicente

SLP

Redacción

La CEPC informó que ya suman 314 personas evacuadas y 10 módulos médicos instalados en la zona afectada

Colapso vial por cierre en tramo del Río Santiago
Colapso vial por cierre en tramo del Río Santiago

Colapso vial por cierre en tramo del Río Santiago

SLP

Redacción

El cierre por desfogue controlado de la presa San José saturó avenidas como Muñoz, Torres Corzo y Pedro Moreno

SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya
SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya

SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya

SLP

Rolando Morales

Denuncian maltrato a dos perritos
Denuncian maltrato a dos perritos

Denuncian maltrato a dos perritos

SLP

Flor Martínez