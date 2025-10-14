Rescatan a más de 300 personas aisladas tras lluvias en San Vicente
La CEPC informó que ya suman 314 personas evacuadas y 10 módulos médicos instalados en la zona afectada
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene activo el operativo de emergencia por lluvias en la región Huasteca, con especial atención en el municipio de San Vicente Tancuayalab, donde las brigadas continúan con el rescate de familias afectadas por las inundaciones.
Durante la jornada de este lunes, los equipos de rescate lograron poner a salvo a 60 personas más en cuatro comunidades donde se intensificaron los trabajos.
Con ello, el número total de personas evacuadas y trasladadas a zonas seguras ascendió a 314 en San Vicente.
La dependencia estatal detalló que las labores continuarán este martes, con el objetivo de garantizar la evacuación total de los habitantes en riesgo.
Además de los rescates, la CEPC instaló 10 puestos de atención médica en las zonas afectadas, donde se brinda asistencia primaria y servicios de salud a quienes lo necesiten durante la contingencia.
