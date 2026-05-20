Rescatan a tlacuache en una comandancia

Otro tlacuache fue capturado, resguardado y liberado por personal de Protección Civil de Villa de Pozos. En esta ocasión, el ejemplar fue hallado dentro de la Comandancia Oriente de la Guardia Civil Municipal.

Autoridades de Protección Civil, como su titular Miguel Ángel Llanas Texon, insistieron en la importancia de no dañar a la fauna silvestre y llamar al personal especializado para que se haga cargo de su reubicación.

Al llegar a la Comandancia Oriente, el equipo de rescate halló al animal con signos de desorientación y alterado por intentar salir del lugar sin conseguirlo. El tlacuache se golpeaba contra los vidrios de las instalaciones buscando escapar, situación que representaba un riesgo tanto para el ejemplar como para las personas presentes en el sitio.

Llanas Texon informó que el animal fue capturado de manera segura y que se priorizó su integridad y bienestar. Se evitó que sufriera lesiones durante el proceso de rescate y traslado a un lugar seguro desde el cual fue liberado para que regresara a su hábitat natural.

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