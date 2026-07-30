Reserva Gobierno número de policías fallecidos en ataque

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Hasta este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que fueron tres guardias civiles estatales fallecidos en el ataque cometido por el crimen organizado suscitado el domingo pasado, en la localidad de Cerritos, en la delegación capitalina La Pila.

Este lunes por la mañana, tanto la Secretaría General de Gobierno del Estado como la SSPC, informaron que únicamente fallecieron dos oficiales y que uno o varios más resultaron lesionados.

A través de una esquela, la SSPC expresó sus condolencias por el deceso de los oficiales Michele Guadalupe Stevens Martínez, Mariano Martínez Bautista y Jesús Salazar Santos.

Es decir, no se tiene claro si el tercer elemento, quien era el único que sobrevivió a la agresión, pero presentó lesiones graves, falleció el lunes en el transcurso del lunes o este martes.

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Por separado, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona reveló que, de acuerdo con información del gabinete federal de seguridad, los criminales que mataron a los oficiales operan en municipios de los estados de Guanajuato y Jalisco.

"Son gente que operan en San Felipe, Guanajuato, en Ojuelos, Lagos (de Moreno, estado de Jalisco). Es la información que nos da gobierno federal. Estuve en comunicación con Omar García (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal)", concluyó el mandatario.