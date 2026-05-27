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En análisis, creación de zona industrial al norte de la capital

"El titular del Implan expresa que eso sería lo ideal", señaló el alcalde Enrique Galindo

Por Rolando Morales

Mayo 27, 2026 11:54 a.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que sí existe reserva territorial en la zona norte de la capital potosina para analizar la posible instalación de una zona industrial limitada, propuesta que forma parte de las alternativas planteadas por el Instituto Municipal de Planeación para mejorar la movilidad de la ciudad.

      Galindo Ceballos explicó que la propuesta aún se encuentra en etapa de análisis y consulta pública, como parte de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, por lo que será la ciudadanía la que participe en la definición sobre si este tipo de proyecto puede concretarse en esa parte de la ciudad.

      "El titular del Implan expresa que eso sería lo ideal", señaló el edil al referirse a la postura del director del instituto, quien planteó la posibilidad de generar un polo industrial en el norte para reducir traslados y equilibrar el crecimiento urbano.

      El alcalde indicó que actualmente sí existe disponibilidad territorial suficiente en esa zona, incluso en comunidades como Bocas, donde dijo hay extensiones alejadas de la mancha urbana que podrían destinarse a uso industrial u otros aprovechamientos de suelo. "Sí hay mucha reserva en el norte de la ciudad, incluso hasta Bocas", afirmó.

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      No obstante, precisó que cualquier decisión dependerá del uso de suelo que se determine dentro del nuevo plan urbano y del resultado de la consulta pública que el Implan prevé abrir en las próximas semanas, similar a la realizada en 2021. Galindo adelantó que entre los temas que serán sometidos a consulta estará precisamente la posibilidad de habilitar o no una zona industrial en el norte de la capital potosina.

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