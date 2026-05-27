Pensión Bienestar: ¿quién recibe hoy su depósito de 6 mil 400 pesos?

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La Pensión Bienestar 2026 entra en su fase final de pagos del bimestre mayo-junio y miles de beneficiarios ya esperan el último depósito programado por la Secretaría del Bienestar.

Este 27 de mayo se realiza la dispersión para el grupo restante, marcando el cierre oficial de los apoyos económicos correspondientes a este periodo.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este martes 27 de mayo reciben el depósito las personas cuyo primer apellido inicia con las letras W, X, Y y Z.

Con este pago concluye la dispersión del tercer bimestre de la Pensión Bienestar. Después de esta fecha ya no habrá nuevos depósitos durante junio, salvo que la autoridad federal anuncie algún cambio extraordinario en el calendario.

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El apoyo económico se deposita de manera directa en la Tarjeta del Bienestar, siguiendo un orden alfabético que busca evitar aglomeraciones en bancos y mantener un proceso más ágil para millones de beneficiarios en todo el país.

Los montos de la Pensión Bienestar 2026 varían según el programa social al que pertenezca cada persona beneficiaria.

Actualmente, la Pensión para Adultos Mayores entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, siendo uno de los programas sociales más buscados y consultados por los mexicanos debido al impacto económico que representa para miles de familias.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad mantiene un depósito de 3 mil 300 pesos por beneficiario.

En el caso del Programa de Madres Trabajadoras, el apoyo económico continúa en mil 650 pesos bimestrales.