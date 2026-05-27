Prioridades, el aeropuerto de Tamuín y plan de desarrollo sustentable: MGV

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El secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez, anunció la generación de una agenda para planear de manera conjunta con las cámaras empresariales, un plan de desarrollo sustentable a largo plazo.

En primer término, este miércoles se reúne con su nuevo equipo de trabajo para conocer los avances y las áreas pendientes.

Dijo que además, se concentra en el proceso de entrega-recepción de la Secretaría de Cultura, que ocupará de lleno Juan Carlos Torres Cedillo cuando concluya sus pendientes de cierre en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Añadió que ya iniciaron los trabajos para definir una agenda que permita la conclusión de la obra del aeropuerto de Tamuín y para ello estableció los primeros contactos con la titular de la Secretaría de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

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Dijo que se trata de un proyecto fundamental para el desarrollo turístico, económico y social de la Zona Huasteca.

Sin embargo, dijo, harán lo necesario para fortalecer la relación con el sector privado de San Luis Potosí.

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Recordó que la política deberá ser la atracción de grandes proyectos, para que a su vez traigan un efecto multiplicador y generen todavía más fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo refuercen a San Luis Potosí en un nodo empresarial y logístico, de manera que crezcan tanto las posibilidades de remuneración como de ampliación de la base de trabajadores en el Seguro Social, desarrollo y consumo.