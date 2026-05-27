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Video | Chocan cuatro vehículos en carretera a Matehuala

Peritos de la Guardia Civil de Soledad aseguraron el carril derecho para retirar vehículos

Por Redacción

Mayo 27, 2026 10:04 a.m.
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Video | Chocan cuatro vehículos en carretera a Matehuala
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      Daños materiales fue el saldo de un choque de cuatro vehículos en carretera a Matehuala, en el tramo comprendido entre el puente de Acceso Norte y Valentín Amador, con dirección al distribuidor Benito Juárez.

      El incidente se registró cerca de las 09:00 de la mañana de este miércoles. En el lugar se vieron involucrados, una camioneta Nissan de transporte de personal, un Chevrolet Spark, un vehículo Kia de color gris y un VW Beetle.

      Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes aseguraron el carril derecho, habilitando los carriles izquierdo y central para el retiro de los vehículos.

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