Respaldo a Ruth González enfrenta al PT de SLP
La dirigencia estatal del PT aclara que no hay candidatura definida ni postura oficial
El Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí desautorizó a su coordinadora en el Congreso local, María Leticia Vázquez Hernández, luego de que expresó respaldo a la senadora Ruth González Silva, del PVEM, como posible candidata a la gubernatura.
La legisladora declaró que al interior del PT no existe objeción para impulsar a González Silva y sostuvo que la eventual negativa de Morena a respaldarla no afectaría la relación entre partidos, al señalar que las definiciones deberán resolverse en una mesa de negociación entre PT, Morena y el Partido Verde. También afirmó que la senadora y esposa del Gobernador, no enfrenta impedimentos constitucionales para competir por el cargo.
En respuesta, la dirigencia estatal del PT se deslindó de manera total de esas declaraciones y precisó que fueron emitidas a título personal, al exponer que la diputada no cuenta con facultades vigentes para fijar posturas oficiales en nombre del partido.
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El posicionamiento, firmado por el comisionado político nacional en San Luis Potosí, Gerardo Acosta Zavala, establece además que el partido no ha definido candidatura alguna a la gubernatura y que se mantendrá en apego a los tiempos electorales, en medio de un escenario de indefinición sobre posibles alianzas en la entidad.
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El pronunciamiento se da tras los señalamientos de la dirigencia nacional de Morena, que descartó una definición sobre coalición en San Luis Potosí, lo que ha evidenciado posturas encontradas dentro los partidos políticos sobre el rumbo que se deberá tomar en las próximas elecciones.
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