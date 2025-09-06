Restaurantes del centro prevén recuperación por fiestas patrias

El sector restaurantero de San Luis Potosí mantiene expectativas positivas para el cierre de este año, en especial con el inicio de las celebraciones patrias, aunque los beneficios no alcanzan por igual a todos los establecimientos, reconoció Alejandro Espinosa Abaroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Explicó que mientras los restaurantes ubicados en el Centro Histórico suelen registrar una importante afluencia de comensales durante la noche del 15 de septiembre, con un 30% de más ventas, pero en otras zonas de la ciudad la respuesta varía considerablemente.

"No todos los establecimientos son beneficiados, lo que sucede es que mucha gente se concentra en la zona centro, y ahí es donde los negocios logran aprovechar la fecha. En otras zonas de la ciudad no siempre se da la misma dinámica", señaló.

Espinosa Abaroa detalló que la festividad patria representa una oportunidad para incrementar ventas, aunque se trata de un solo día, lo que obliga a cada restaurante a generar estrategias propias para atraer clientela.

"Es un día complicado, pero también es un día que hay que aprovechar. Al final, dependerá de lo que cada negocio haga para que la gente sepa que puede acudir a celebrar ahí", subrayó.

El presidente de CANIRAC confió en que la actividad económica de los próximos meses será favorable, particularmente con la temporada de fin de año, lo que permitiría a los restauranteros cerrar 2025 con un balance positivo tras varios periodos de altibajos en el consumo.