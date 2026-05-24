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Retira PC de Pozos tanques de gas con fuga

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Retira PC de Pozos tanques de gas con fuga
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      Protección Civil de Villa de Pozos detalló que, en lo que va de mayo, se han recibido y atendido cerca de 20 reportes de fugas de gas en tanques domésticos en mal estado, por lo que la dependencia reforzará sus revisiones a empresas gaseras, así como las recomendaciones para el público consumidor.

      Miguel Ángel Llanas Texon, titular de la dependencia municipal, mencionó que las quejas de empresas que están vendiendo cilindros en mal estado se ha vuelto constante, por lo que el personal a su cargo ha incrementado los operativos de revisión a los camiones distribuidores y ha buscado a los administradores de las gaseras para pedirles que eviten entregar a sus clientes aquellos tanques que pueden tener un riesgo de fuga.

      Afirmó que ya se han recogido varios cilindros del interior de diversos domicilios, los cuales se entregan a las empresas para que éstas, a su vez, hagan la reposición al cliente sin costo alguno. Protección Civil entrega a las y los particulares un documento que avala que el tanque recogido se hallaba en mal estado.

      El funcionario recordó a la población que cualquier sospecha de fuga de gas en tanques domiciliarios o de tipo comercial se puede reportar a los teléfonos de emergencia 911 y 444 809 25 48, para que el personal de Protección Civil acuda a la mayor brevedad posible.

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