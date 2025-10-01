logo pulso
Retiran diputados dictamen sobre paridad de género en la UASLP

Reconoce Rubén Guajardo que la reforma podría generar litigios entre el Legislativo y la casa de estudios

Por Leonel Mora

Octubre 01, 2025 12:31 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

La iniciativa legal que busca reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para garantizar la alternancia de hombres y mujeres en la Rectoría y direcciones de las facultades, fue retirada del orden del día de la sesión de hoy del Congreso del Estado.

En entrevista, el diputado Rubén Guajardo Barrera informó que, al parecer, la discusión y votación de la iniciativa se pospuso porque se recibió un oficio del rector Alejandro Zermeño Guerra en el que se plantean aspectos como la falta de consulta a la comunidad universitaria y las posibles implicaciones legales que de ello se podrían derivar.

El diputado consideró que la idea de la iniciativa es buena, pero pareció prudente analizar a fondo el oficio de la Rectoría.

Lo importante, dijo, es lograr que los cambios importantes se den, en este caso, la paridad de género en la Universidad, pero sin que el Congreso se tome atribuciones que quizás no le correspondan y que podrían llevar a litigios entre el Poder Legislativo y la casa de estudios.

De momento, el legislador no precisó cuándo se podrá realizar el análisis del oficio enviado por Zermeño Guerra ni cuándo la iniciativa podría ser turnada nuevamente para su discusión y votación.

