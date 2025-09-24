Reubicarían 4 dependencias en edificio de FGE en La Pila
Se establecerían la STPS, Segam, la Oficialía Mayor y la Contraloría General
Se evalúa trasladar cuatro dependencias estatales al edificio que se construyó parcialmente en la delegación de La Pila, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la Oficialía Mayor y la Contraloría General, serían las instancias que llegarían al complejo sin concluir.
Se encuentra ubicado en las inmediaciones del penal La Pila, luce en obra negra y con el nombre completo de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la entrada del lugar; inclusive, detrás de él se adecúan lotes del programa estatal "Tu casa, tu apoyo".
Lara Enríquez reconoció que, si bien el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona buscó hace unos años reubicar algunas instituciones a oficinas de la Arena Potosí, todavía no se logra concretar el proyecto.
El oficial mayor justificó que este tipo de medidas administrativas se aplican para disminuir los costos en el pago de rentas, pues por varios inmuebles de la capital representan una gran carga económica para el estado.
