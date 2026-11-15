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Revisa la ASF los contratos del Ceepac

Solicitaron documentación al organismo estatal

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Revisa la ASF los contratos del Ceepac
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      El manejo de los contratos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) está bajo revisión de autoridades federales, aunque el organismo no ha dado detalles sobre los ejercicios ni los procedimientos que motivaron los requerimientos de información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

      La consejera presidenta, Paloma Blanco López, confirmó que la auditoría solicitó documentación relacionada con contratos de años anteriores y aseguró que el Consejo respondió dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, no precisó qué contratos fueron requeridos ni el alcance de la revisión.

      La revisión ocurre en medio de cuestionamientos políticos sobre el manejo de los recursos del organismo. Incluso, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera propuso llamar a comparecer a la contralora interna del Ceepac para que informe sobre la fiscalización de sus recursos.

      Ante estos señalamientos, Blanco López defendió que los procedimientos de contratación se realizaron conforme a las leyes locales y la normativa de adquisiciones, además de asegurar que los contratos fueron puestos a disposición de las autoridades. No obstante, insistió en que serán las instancias competentes las que determinen lo conducente.

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      Mientras no se conozcan mayores detalles sobre los requerimientos y sus resultados, la consejera presidenta sostuvo que el organismo mantiene sus actividades y continúa con los preparativos de la elección ordinaria local.

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