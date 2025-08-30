Ya no da miedo pasar por Soledad: alcalde

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, aseguró que la ciudadanía ha cambiado su percepción sobre la policía municipal, corporación que durante años estuvo marcada por señalamientos de corrupción.

"Antes hasta daba miedo pasar por Soledad, incluso decir que eras de aquí, porque no sabías si temer más a los ladrones o a la misma policía del 'Famy'", señaló.

El edil afirmó que hoy la situación es distinta, pues la corporación ahora denominada Guardia Civil Municipal (GCM) cuenta con elementos mejor preparados y con mejores condiciones salariales.

"Entre más policías certificados y capacitados tengamos, habrá mayor apoyo por parte del Gobierno del Estado para mejorar sus condiciones económicas y familiares. En Soledad seguiremos apostándole con fuerza a la seguridad pública", destacó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Navarro Muñiz agregó que en el municipio se mantiene de manera permanente la convocatoria para reclutar nuevos integrantes, quienes deben someterse a pruebas y certificaciones antes de incorporarse.

Para este proceso, indicó que se contempla sumar 100 nuevos elementos antes de que concluya 2025 y llegar a un total de 200 policías adicionales al cierre de la administración.