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Rinde protesta el nuevo director de la Academia de la GN

No estuvo presente el gobernador José Ricardo Gallardo en la ceremonia

Por Rubén Pacheco

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Rinde protesta el nuevo director de la Academia de la GN
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       Sin la presencia del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona como se había anunciado inicialmente, el general brigadier G.N. E.M. Kurt Alejandro Madrid Romano, rindió protesta este lunes por tarde como director de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Guardia Nacional (GN). 

      En ceremonia realizada en la Coordinación Estatal de la GN, el protocolo de toma de protesta y posesión al cargo lo encabezó Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador estatal de la corporación federal acompañado por José Luis Cruz Aguilar, jefe de la Doceava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

      Con 53 años, el funcionario federal se ha desempeñado como docente en las ciencias militares y el idioma inglés; agregado militar de la Federación Rusa concurrente con Ucrania y Rumania; jefe de Asuntos Internacionales del Estado Mayor conjunto de la Sedena; subjefe del Centro Táctico Computarizado en la Escuela Superior de Guerra.

      Así como, coordinador de obras militares de la Sedena; enlace entre la Sedena y el Poder Legislativo; cursar esquema para observador y oficial de Estado Mayor para misiones de la Naciones Unidas en Argentina; tomado curso de manejo de medios con el Ejército Norte de Estados Unidos; y maestría en dirección estratégica por la Escuela Nacional de Guerra.

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      La Academia tiene como objetivo no solo generar formación inicial, sino convertirse en un centro de profesionalización y actualización permanente, tanto para las y los policías federales como para integrantes de organizaciones policiales de otros niveles gubernamentales. 

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