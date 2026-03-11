logo pulso
SLP

Rita Ozalia arremete contra edil de Vanegas por "chapulineo"

La presidenta estatal calificó negativamente el cambio político de Gerónimo García

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 11, 2026 10:09 a.m.
A
Rita Ozalia Rodríguez / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Rita Ozalia Rodríguez / Foto: Citlally Montaño-Pulso

La salida del alcalde de Vanegas, Gerónimo García Ruiz, de las filas de Morena para incorporarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) provocó una reacción crítica desde la dirigencia estatal del partido guinda.

La presidenta del comité estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, cuestionó el cambio político y advirtió que ese tipo de decisiones "se ven mal" ante la ciudadanía.

"No me extraña, lo que no hay ni falta hace... qué mal se ve", remató la lideresa.

