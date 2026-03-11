Rita Ozalia arremete contra edil de Vanegas por "chapulineo"
La presidenta estatal calificó negativamente el cambio político de Gerónimo García
La salida del alcalde de Vanegas, Gerónimo García Ruiz, de las filas de Morena para incorporarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) provocó una reacción crítica desde la dirigencia estatal del partido guinda.
La presidenta del comité estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, cuestionó el cambio político y advirtió que ese tipo de decisiones "se ven mal" ante la ciudadanía.
"No me extraña, lo que no hay ni falta hace... qué mal se ve", remató la lideresa.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Morena define ruta para sus candidatos
Buscan mantener la unidad dentro del partido y a no sacrificar la alianza con el Verde y PT
no te pierdas estas noticias
Rita Ozalia arremete contra edil de Vanegas por "chapulineo"
Ana Paula Vázquez
La presidenta estatal calificó negativamente el cambio político de Gerónimo García
Calor con probabilidad de lluvias por la tarde, pronostica PC
Pulso Online
Advierte sobre tormentas eléctricas, principalmente en zonas serranas
Galindo acude a reunión de seguridad con Sheinbaum
Redacción
Alcaldes se reúnen con la Presidencia.