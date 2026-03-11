La salida del alcalde de Vanegas, Gerónimo García Ruiz, de las filas de Morena para incorporarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) provocó una reacción crítica desde la dirigencia estatal del partido guinda.

La presidenta del comité estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, cuestionó el cambio político y advirtió que ese tipo de decisiones "se ven mal" ante la ciudadanía.

"No me extraña, lo que no hay ni falta hace... qué mal se ve", remató la lideresa.

?? | Rita Ozalia arremete contra edil de Vanegas por "chapulineo"

