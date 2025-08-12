Roban auto a líder de taxistas

Oscar de la Rosa Esquivel, presidente del Consejo de Taxistas Libres "Grupo Alfacero", sufrió el robo de su vehículo, apenas cinco días después de que obtuvo las placas particulares y luego de ser su última unidad circulando como taxi.

Agregó que apenas incorporó su vehículo al servicio particular, y le fue robado frente al templo de San Agustín en el Centro Histórico y el Módulo de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo entretuvo por horas, "cuando a lo mejor el carro ya anda en Querétaro".

Comentó que precisamente porque ya quería enrolar su vehículo al uso particular, lo dio de baja como taxi y realizó su trámite en la Secretaría de Finanzas para buscar la desincorporación del vehículo y las placas de circulación.

El trámite concluyó, le entregaron las placas y él entregó las de servicio público, una vez que retiró al vehículo el color característico de los taxis.

