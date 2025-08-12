logo pulso
Roban auto a líder de taxistas

La unidad fue hurtada frente al templo de San Agustín y la FGE no actuó rápido, señala

Por Martín Rodríguez

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Oscar de la Rosa Esquivel, presidente del Consejo de Taxistas Libres "Grupo Alfacero", sufrió el robo de su vehículo, apenas cinco días después de que obtuvo las placas particulares y luego de ser su última unidad circulando como taxi.

Agregó que apenas incorporó su vehículo al servicio particular, y le fue robado frente al templo de San Agustín en el Centro Histórico y el Módulo de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo entretuvo por horas, "cuando a lo mejor el carro ya anda en Querétaro".

Comentó que precisamente porque ya quería enrolar su vehículo al uso particular, lo dio de baja como taxi y realizó su trámite en la Secretaría de Finanzas para buscar la desincorporación del vehículo y las placas de circulación.

El trámite concluyó, le entregaron las placas y él entregó las de servicio público, una vez que retiró al vehículo el color característico de los taxis. 

