Roban cable del mercado República

Aumentan los robos de cable en el Mercado República. Este lunes amanecieron a oscuras en manzanas completas y por enésima ocasión acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a arreglar las acometidas y no se percibe vigilancia por ningún lado. El Cuerpo de Bomberos se ha presentado dos veces en menos de una semana para atender incendios producidos por cortos.

CFE atiende robos y comerciantes denuncian falta de vigilancia

Este lunes, brigadistas de la CFE se presentaron en la zona de acometidas de la calle Moctezuma, donde los comerciantes refirieron que sufren robos de cable todos los días, una y otra vez y sin que alguien detenga a los ladrones.

El personal sugirió que la forma de detener a los ladrones es que el mercado tome sus propias medidas preventivas para evitar que los robos continúen.

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Impacto en locatarios y riesgos por conexiones irregulares

En su desesperación, algunos comerciantes se conectan de manera irregular a las instalaciones de otro locatario y producen el choque eléctrico.

José Ángel Coronado Villa, locatario vendedor de confitería, informó que los apagones ocurren técnicamente todos los días a pesar de que hace todavía algunos meses, eran considerados literalmente hechos aislados.

Explican que algunos comerciantes han tenido que asumir el costo del daño causado, porque una descarga eléctrica daña aparatos y deja a los vendedores de productos perecederos en el desamparo.

La administración no está al pendiente de lo que ocurre, pero tampoco hay autoridad que reaccione a los incidentes que ya se van volviendo una costumbre.

Por su parte, Jesús Navarro, explicó que el robo de cable es el principal factor de los daños y la desesperación de los locatarios, quienes tratan de obtener energía a como dé lugar y de ahí vienen los accidentes.

"La situación empeora con la intervención de los medidores del mercado, que es donde los ladrones intervienen para llevarse el cable", concluyó.