Ruiz Contreras acepta anulación de su magistratura

Luego de que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo declaró inelegible como magistrado judicial local, José Luis Ruiz Contreras señaló que se restringía su derecho a asumir el cargo, pero no expresó su deseo de impugnarlo y deseó suerte a quien "ocupará el espacio en Sala y Pleno".

En un comunicado emitido luego del fallo, el exfiscal estatal señaló que concluyen 24 años de servicio en el Poder Judicial y que regresaría "al interior del estado" para trabajar como abogado.

El proyecto de sentencia derivó de la impugnación promovida por los excandidatos a magistrados locales, Juan Paulo Almazán Cue, Yanet Hernández Trejo, Héctor Vega Robles y Jesús Cárdenas Turrubiartes.

El expediente revisado fue el SUP-JDC-2336/2025, presentado por Vega Robles, al que se le sumaron las demás denuncias.

El dictamen señaló que se configuró la hipótesis de inelegibilidad prevista en los artículos 116, fracción III, de la Constitución General y en el artículo 92, fracción IV, inciso e), de la Constitución local, por haber fungido como fiscal general del Estado dentro del año previo a la emisión de la convocatoria.

El fallo anulaba la elección elección del exfiscal, por lo que se dejan sin efectos su constancia de asignación y cualquier otro documento emitido por el Ceepac en favor de Ruiz Contreras.

El artículo 57 Bis de la Ley de Justicia Electoral de San Luis, marca que el cargo vacante deberá ser ocupado por la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección respectiva.

Sin embargo, en un voto particular emitido por la magistrada Claudia Valle, que fue secundado por otros magistrados, se estableció que primaría el principio democrático de que el puesto lo ocupara la siguiente persona candidata que reuniera más votos.

Lo anterior beneficiaría a Yanet Hernández Trejo, por número de votos. Según la versión original del fallo en el cargo quedaría Juan Paulo Almazán Cue.