Jugadoras de ADSL al Tricolor Sub-20

Cuatro futbolistas del Atlético de San Luis —Valeria Zárate, Mía Flores, Zayra Cervantes y Ghislane López— fueron convocadas a la Selección Nacional Femenil Sub-20, que inició esta semana su concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, donde trabajarán bajo la dirección técnica de Doriva Bueno.

Esta convocatoria destaca al Atlético de San Luis como el club con mayor representación en la lista, reflejando el sólido trabajo en Fuerzas Básicas.

Valeria Zárate, originaria de San Luis Potosí, ha sido una pieza clave en la portería del Atlético de San Luis. Desde su debut en la categoría Sub-20, ha disputado todos los encuentros del torneo, consolidándose como una de las guardametas más destacadas de la Liga MX Femenil. Su desempeño la llevó a ser convocada al Duelo de Estrellas frente al Barcelona.

Mía Flores, mediocampista de 18 años, debutó esta temporada con el primer equipo. A pesar de su corta edad, ha demostrado una gran capacidad para recuperar balones y distribuir el juego en el medio campo. Su personalidad y calidad en el terreno de juego le han valido un lugar en la convocatoria nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zayra Cervantes y Ghislane López han sido protagonistas en la categoría Sub-19. Cervantes, defensora central, ha mostrado solidez y regularidad en la zaga, mientras que López, delantera, se ha distinguido por su capacidad goleadora y visión de juego. Ambas jugadoras han sido constantes titulares y han mostrado condiciones que las colocan entre las jugadoras más regulares de la plantilla.

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 se encuentra en una etapa de preparación rumbo a futuros compromisos internacionales. El equipo, dirigido por Doriva Bueno, ha convocado a jugadoras de la Liga MX Femenil para este microciclo en el CAR, con el objetivo de evaluar y fortalecer el grupo de cara a próximos torneos. La participación de jugadoras como Zárate, Flores, Cervantes y López refleja el compromiso del Atlético de San Luis con el desarrollo del futbol femenil y su aporte al talento juvenil.