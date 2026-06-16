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Ruta de la Salud llega a colonias de la capital

Por Rolando Morales

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Ruta de la Salud llega a colonias de la capital
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      La Ruta de la Salud del Sistema Municipal DIF brinda atención diaria a entre 57 y 70 personas en las distintas colonias de la capital, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.

      La funcionaria explicó que las consultas más solicitadas corresponden a medicina general, odontología, revisiones oftalmológicas y entrega de aparatos auditivos. Además, se proporciona apoyo a personas con diabetes mediante la distribución de glucómetros y lancetas, lo que permite complementar la atención preventiva que reciben los beneficiarios.

      Arriaga Márquez señaló que uno de los principales beneficios del programa es evitar que las personas tengan que trasladarse largas distancias para recibir atención médica. Indicó que, aunque muchos usuarios cuentan con servicios de salud institucionales, en ocasiones enfrentan dificultades para acudir a consultas especializadas o adquirir auxiliares como lentes y aparatos auditivos.

      Recordó que, además de las jornadas itinerantes en colonias y delegaciones, la Ruta de la Salud cuenta con una sede fija en el Centro Unión, donde opera de martes a jueves y ofrece los mismos servicios que se llevan a las comunidades. 

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      La presidenta del DIF municipal detalló que alrededor de 40 a 50 personas participan de manera permanente en la operación del programa, entre médicos, enfermeras, oftalmólogos, etc.

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