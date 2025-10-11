Sala regional del TEPJF revoca sanción a magistrada

El pasado 30 de septiembre, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Monterrey, Nuevo León, resolvió a favor de la apelación interpuesta por la excandidata Silvia Sánchez Torres y determinó modificar el dictamen emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para dejar sin efectos varios de los señalamientos que derivaron en una sanción económica.

Dicha resolución anuló tres conclusiones del dictamen original relativo a la supuesta renta de un vehículo, una entrevista y la contratación de publicidad impresa. De esta forma, el tribunal electoral consideró que el INE interpretó incorrectamente la normativa que derivó en la sanción.

Por ende, el Consejo General deberá emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que se excluyan los tres puntos mencionados. Es decir, la sentencia no ratifica sanción alguna y establece que la autoridad electoral actuó de forma ilegal al determinar la penalización.

Adicionalmente, el TEPJF también resaltó que, durante el proceso electoral, Silvia Torres Sánchez actuó con transparencia y responsabilidad ante la autoridad fiscalizadora, sin incurrir en irregularidades en materia de fiscalización de campaña.

De acuerdo a esto, el Consejo General del INE deberá emitir, en un plazo de 24 horas, una nueva resolución, sin embargo, hasta el momento el Consejo General no ha cumplido dicho mandato.

